Парламент Норвегії підтримав фінансування оборони на 140 млрд євро до 2036 року

Про це повідомляє NHK.

Відповідно до схваленого плану, Норвегія до 2036 року витратить близько 140 млрд євро (1,635 трильйона норвезьких крон) на оборонні цілі. Така сума є більшою на 611 крон за бюджет, який планували до цього.

Видання зауважує, таке рішення парламенту Норвегії доповнює представлену у квітні пропозицію заходами закупівлі шести замість п’яти підводних човнів, додаткової системи ППО дального радіусу дії для Осло та покращення пенсійних умов, які повинні збільшити набір військових.

Водночас Стортинг вимагатиме від уряду Норвегії щорічно надавати звіти про стан і процес виконання плану. Також зазначається, що в країні стане більше військовозобов’язаних, призовників і резервистів, а норвезьке військо збільшиться з однієї до трьох бригад.