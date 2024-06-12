Пашинян заявив, що Вірменія вийде з ОДКБ

Вірменія припинить членство в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), яку Єреван вже неодноразово критикував.

Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє «Радіо Азатутюн».

Він у ході свого виступу в вірменському парламенті звинуватив засновників ОДКБ у тому, що вони сформували «альянс-бульбашку» і не виконали своїх домовленостей, але «спланували війну проти Вірменії з Азербайджаном».

«Ми вийдемо. Ми ухвалимо рішення. Як ви думаєте, який наступний крок? Повернемося назад? Ні, іншого шляху немає», — наголосив глава вірменського уряду.