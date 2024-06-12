США ввели санкції проти 300 осіб і компаній, які сприяють російській воєнній економіці

США запровадили нові санкції проти Росії з огляду на перехід Кремля до воєнної економіки.

Оголошені обмеження мають на меті посилити тиск на Москву через її тривалу жорстоку та неспровоковану війни проти України. Це здійснюватиметься, зокрема, шляхом обмеження можливості російської військово-промислової бази використовувати переваги програмного забезпечення зі США та інших інформаційних технологій.

Санкції накладено проти понад 300 фізичних та юридичних осіб у Росії та у країнах Азії, Близького Сходу, Європи, Африки та Карибського басейну. Їхні продукти та послуги досі дозволяли Росії підтримувати війну в Україні та ухилятись від західних санкцій.

«Сьогоднішні дії завдають удару по решті їхніх [російських, – ред.] шляхів доставлення міжнародних матеріалів і обладнання», – прокоментувала очікуваний вплив санкцій на Росію міністерка фінансів США Джанет Єллен.

За її словами, відчутний вплив санкцій буде також зумовлений залежністю Росії від важливих постачань із третіх країн.

А крім того, це підвищить ризик для фінансових установ, які мають справу з російською воєнною економікою. Російські найбільші банки опиняться під санкціями не тільки за «російською адресою», але і їхні філіали чи представництва у Китаю, Індії, Киргизстані.

Міністерство фінансів США, кажуть в інституції, націлене на архітектуру фінансової системи Росії, яка була переорієнтована на сприяння інвестиціям у власну оборонну промисловість і придбання товарів, необхідних для подальшої агресії проти України.

Зокрема йдеться про транснаціональні мережі, які працюють у сфері видобутку золота для російського виробника, а також підтримують виробництво безпілотників для російської армії чи закупівлю матеріалів для російської програми хімічної та біологічної зброї, а також мікроелектроніку.

Рішення також передбачають подальші кроки для обмеження майбутніх доходів Росії від зрідженого природного газу.

Радник із національної безпеки США Джейк Салліван дорогою до Італії на зустріч лідерів Групи семи прокоментував: «Ці дії посилять ризики, які іноземні фінансові установи беруть на себе, маючи справу з російською воєнною економікою».

Він також наголосив, що іноземні банки ризикують потрапити під санкції за роботу з будь-якою підсанкційною юридичною чи фізичною особою, включно з низкою російських банків.

Санкції також стосуються тих, хто бере участь у вивезенні українських дітей з України, наголосив Салліван.

Санкції унеможливлять постачання Росії матеріалів для вбивства українців і підтримки незаконної агресивної війни

А стосовно запитань щодо Китаю, посадовець додав, що санкції унеможливлять постачання Росії матеріалів «подвійного використання», які «використовуються воєнною машиною для вбивства українців і підтримки незаконної агресивної війни».

«Ми також тісно співпрацюємо з нашими європейськими партнерами, щоб спільно говорити про те, як це підриває мир і безпеку в Європі загалом. І ми також чітко дали зрозуміти Китаю, що залишаємо за собою право вживати заходів проти конкретних компаній і організацій, які, на нашу думку, залучені в підтримці російської воєнної машини», — каже Салліван.

«Наша відданість Україні незмінна і ми демонструємо нашу рішучість через конкретні дії, яких вживаємо в тісній координації з усіма нашими партнерами», – підсумував він, також додавши, що оголошені санкції – це потужний сигнал президенту Росії Владіміру Путіну із нагадуванням, що «перечекати Захід» не вдасться.