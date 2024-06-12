 
«  
  »

У Німеччині підтвердили смерть 9-річної української дівчинки

Про це повідомляють Bild та Укрінформ.

Зазначається, що поліція розслідує вбивство.

«Всі ці дні ми сподівалися знайти Валерію живою, що це могло бути викрадення… Пошуки велися до 14:30 вчорашнього дня (11 червня), після чого вони були припинені, адже ми, на жаль, в цей час знайшли тіло», — сказала керівниця поліції міста Хемниць Менді Кюршнер.

Тіло дівчинки знайшли за 4 км від місця проживання в лісі, далеко від доріг і домівок. Час вбивства ще не встановили. Тіло доставлено в Лейпциг, але, за словами поліції, є зрозумілим, що українка стала жертвою вбивства. Ознак сексуального насильства не виявлено.

Валерія з її мамою та вітчимом почала проживати в Німеччині з осені 2022 року. 3 червня 2024 року вона пішла в школу, проте в навчальному закладі не з’явилась. Зазначалось, що українка зазвичай користувалась автобусом, проте того дня вона так не зробила.

За словами Bild, 9-річну дівчинку не виявили на записах камери спостереження.

Батько Валерії залишався в Україні, де служив в ЗСУ. Він вважав, що його дитину в Німеччині могли викрасти.

«Я звертаюся до тих, хто причетний до її зникнення. Знайдіть у собі мужність повернути нашу улюблену дитину. Я дуже сподіваюся, що скоро зможу обійняти свою донечку», — звернувся чоловік до ймовірних злочинів.

Після зникнення доньки чоловікові надали відпустку. Захисник перебував на Дніпропетровщині, де намагавсая отримати потрібні документи для поїздки до Німеччини.

12 июня, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  