Українці повинні завдавати ударів будь-де в Росії, з обмеженнями ядерних об’єктів — ексголова Центрального командування США

Українці повинні мати можливість вести вогонь будь-де всередині Росії, «але з певними обмеженнями» на такі території, як російські ядерні об’єкти, заявив в інтерв’ю Голосу Америки колишній голова Центрального командування США генерал у відставці Френк МакКензі.

«Я не обов’язково думаю про географічну відстань. Я б не казав: «не стріляйте далі, ніж на 10 миль углиб Росії»… Але я б сказав їм, що треба бути дуже обережними і не атакувати російські ядерні об’єкти, російські ядерні командні пункти тощо», — сказав МакКензі.

Він наголошує: не можна росіянам давати можливість для укриття, це шкодить здатності України вести війну.

«Ми повинні надати Україні певну гнучкість щодо того, куди вони завдають ударів всередині Росії. Не можна давати росіянам захищеної зони. Конвенційні (неядерні — ред.) російські командні пункти, логістика та інші формування — справді поза небезпекою. Я вважаю, що це суттєво зашкодило здатності України відповісти на цей останній наступ», — аналізує американський генерал у відставці.

Коментуючи потребу українських військ у винищувачах F-16, Маккензі переконаний, що вони можуть змінити ситуацію на полі бою.

«Це може мати суттєвий вплив, особливо якщо ви дозволите удари по території Росії. Ймовірно, це дозволить вражати російські повітряні судна, які скидають керовані авіабомби та інше вглиб України».

Втім колишній високопосадовець наголошує, що для успіху операцій F-16 мають працювати у складі цілісної інфраструктури до цього винищувача. Інакше, каже він, їх просто будуть збивати.

«Коли ви бачите зображення американського F-16, це не лише літак, це пілот, який пройшов роки навчання, щоб сісти за штурвал цього літака, і має багаторічний досвід польотів. Це також система управління повітряним боєм від Сполучених Штатів».

«Тож коли цей літак злітає, він керується взаємозв’язаною мережею командування та контролю, яка забезпечує літак найкращою можливою позицією для бою. Ми маємо бачити та відчувати поле бою, і F-16 є частиною цієї великої мозаїки. Придушення протиповітряної оборони противника не дозволяє збити літак. Тож це значно більше, ніж просто літак», — аналізує Френк МакКензі.

У тренуванні українських пілотів та технічного персоналу до F-16 потрібно зважати на «всі необхідні складові для успіху цього літака», — зауважує він.

«В Сполучених Штатах це складна, глибока, взаємопов’язана мережа засобів, які є унікальними для нас і наших партнерів по НАТО. Думаю, ми поділимось чимось із цього з українцями. Це більше, ніж просто літак. Тож ми дійсно повинні — і я думаю, ми це робимо — забезпечити навчання та унікальні засоби, щоб ефективно використовувати цей літак. Якщо цього не зробити, ці літаки досить швидко зіб’ють», — зазначив колишній очільник Центрального командування США.

Френк Маккензі висловив занепокоєння щодо ірансько-російської співпраці, а саме те, що залишається невідомим, що саме Росія запропонувала Ірану в обмін на іранські безпілотники та ракети для використання проти України.

«Думаю, що іранські безпілотники та ракети дуже допомогли Росії в її боротьбі. Вони насправді кращі за деякі види російської техніки. Вони дозволили їм отримати те, що ми б назвали силу їхньої пожежі, і це дуже тривожить. І що також викликає занепокоєння, і я не маю достатньої картини, чесно кажучи, які саме російські технології направлять на заміну в Іран… Це дві тоталітарні нації, і будь-який обмін чимось є «щось за щось». Тож ми повинні бути дуже стурбовані тим, що Росія за це може дати Ірану», — міркує американський генерал у відставці Френк Маккензі.

Він висловив переконання, що між Іраном і Росією спостерігається «шлюб за розрахунком», то ж кожна з цих країн намагається отримати вигоду від співпраці.