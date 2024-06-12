В ISW пояснили, навіщо РФ звинувачує Україну й НАТО у тероризмі

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що голова Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії Олександр Бортніков «посилив безпідставний і шаблонний наратив Кремля», звинувачуючи Україну та НАТО в організації терактів проти Росії.

Під час засідання Національного антитерористичного комітету РФ 11 червня Бортніков заявив, що Україна за підтримки США і НАТО «нарощує зусилля для вчинення терактів і диверсій на території Росії». Крім цього, він звинуватив Україну та НАТО у причетності до теракту в «Крокус Сіті».

Аналітики ISW оцінили, що теракт здійснила афганська філія Ісламської держави, і немає жодних доказів того, що Україна була залучена в будь-яких діях.