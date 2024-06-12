Від початку доби на фронті відбулося 40 боєзіткнень

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 10:00.

Протягом минулої доби 11 червня було зафіксовано 98 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав по позиціях українських військ та населених пунктах три ракетні удари, із застосуванням чотирьох ракет, здійснив 59 авіаційних ударів та близько 4000 обстрілів.

Загальні втрати росіян минулої доби склали 980 осіб. Також ворог втратив дев’ять танків, 11 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, два засоби ППО, 19 БпЛА ОТР, дві ракети, 60 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки.

Ситуація на фронті 12 червня

Сьогодні окупанти здійснили один ракетний удар, п’ять авіаударів, скинувши вісім КАБів, та 623 обстріли позицій наших військ. Також ворог задіяв для ударів 68 дронів-камікадзе. Загалом протягом доби відбулося вже 40 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку тривають спроби окупантів атакувати Вовчанськ. Від початку доби в районі міста триває боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку спроба агресора атакувати в районі Петропавлівки зазнала невдачі. Напружена ситуація біля М’ясожарівки, де наразі триває бій. За інформацією Генштабу, минулої доби втрати ворога на Куп’янському напрямку склали: 86 осіб вбитими та пораненими, знищено сім автомобілів. Крім того, пошкоджено чотири гармати та три автомобілі.

На Лиманському напрямку точаться бої в районах Дружелюбівки, Невського та Серебрянського лісництва. Ситуація під контролем Сил оборони. Вчора на цьому напрямку ворог втратив 141 особу, один танк та два автомобілі.

На Сіверському напрямку напружена обстановка поблизу Спірного та Роздолівки, де від початку доби вже відбулося 11 боєзіткнень, з них два відбито без успіху для ворога, дев’ять — іще тривають.

На Покровському напрямку окупанти здійснюють спроби просунутись в районах Калинового, Новоолександрівки та Новопокровська. Сьогодні вже відбулося 10 атак наших позицій, три з яких успішно відбито. Бойові дії тривають.

Окупанти також продовжують тиснути на наші позиції на Курахівському напрямку, в районах Красногорівки та Георгіївки. Ситуація контрольована, боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог двічі зазнав невдачі під час спроб витіснити українських захисників з позицій в районі Малої Токмачки. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків активних дій окупанти не проводили.