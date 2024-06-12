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В ISW пояснили, навіщо РФ звинувачує Україну й НАТО у тероризмі Естонія передає Україні ЗРК малої дальності Mistral і ракети до них » ЗСУ ліквідували 980 окупантів Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні щонайменше 980 військових, 9 танків та 46 артилерійських систем Про це 12 червня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 521 830 (+980) осіб,

танків ‒ 7911 (+9) од,

бойових броньованих машин — 15 187 (+11) од,

артилерійських систем – 13 736 (+46) од,

РСЗВ – 1099 (+0) од,

засобів ППО ‒ 844 (+2) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 042 (+19) од,

крилатих ракет ‒ 2280 (+2) од,

кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 736 (+60) од,

спеціальної техніки ‒ 2290 (+2) од.