ЗСУ ліквідували 980 окупантів

Про це 12 червня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 521 830 (+980) осіб,
- танків ‒ 7911 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 15 187 (+11) од,
- артилерійських систем – 13 736 (+46) од,
- РСЗВ – 1099 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 844 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 042 (+19) од,
- крилатих ракет ‒ 2280 (+2) од,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 736 (+60) од,
- спеціальної техніки ‒ 2290 (+2) од.
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