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ЗСУ ліквідували 980 окупантів

Про це 12 червня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 12.06.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 521 830 (+980) осіб,
  • танків ‒ 7911 (+9) од,
  • бойових броньованих машин — 15 187 (+11) од,
  • артилерійських систем – 13 736 (+46) од,
  • РСЗВ – 1099 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 844 (+2) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 042 (+19) од,
  • крилатих ракет ‒ 2280 (+2) од,
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 736 (+60) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2290 (+2) од.
12 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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