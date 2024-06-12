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ЗСУ вночі знищили радари ЗРК С-300 та С-400 в окупованому Криму

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя», — йдеться у повідомленні.

Так, українські сили знищили два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радара інформація уточнюється.

Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ.

12 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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