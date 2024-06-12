ЄС запровадить 38% мита на електромобілі з Китаю Від початку доби на фронті відбулося 40 боєзіткнень » ЗСУ вночі знищили радари ЗРК С-300 та С-400 в окупованому Криму У ніч проти 12 червня Сили оборони України завдали групового ракетного удару по тимчасово окупованому Криму та знищили два радари ЗРК С-300 та С-400 росіян Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. «Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя», — йдеться у повідомленні. Так, українські сили знищили два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радара інформація уточнюється. Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ.