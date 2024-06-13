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Британія на саміті G7 оголосить про виділення $309 млн для України

Про це повідомляє уряд Британії.

«На саміті прем’єр-міністр оголосить про надання Україні двосторонньої допомоги у розмірі до 242 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також для закладення основи для довгострокового економічного та соціального відновлення та реконструкції», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пріоритетом для прем’єр-міністра Британії на саміті буде робота з партнерами, щоб узгодити спосіб використання заморожених російських активів для підтримки України.

Натомість вартість активів, що знаходяться в юрисдикціях G7, становить 285 мільярдів доларів.

13 июня, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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