Фанати Тейлор Свіфт спричинили землетрус у Шотландії

Про це пише BBC.

Шанувальники 34-річної американської співачки Тейлор Свіфт буквально сприйняли її заохочення Shake It Off, як називається одна з пісень зірки. Під час трьох концертів Свіфт в Единбурзі 7, 8 і 9 червня, які загалом відвідали 200 тис. фанатів, шанувальники танцювали, співали й тупотіли. Проте найбільш галасливими виявились 73 тис. відвідувачів концерту в п’ятницю, 7 червня.

Як виявила британська геологічна служба (BGS), це шоу було найгучнішим. BGS є національним агентством Великої Британії з моніторингу землетрусів і має достатньо чутливі детектори, щоб вловлювати найменшу сейсмічну активність за кілометри. 7 червня слухачі змусили землю рухатися на 23,4 нанометра порівняно з 22,8 нм і 23,3 нм у суботу та неділю. Сейсмічна активність переважно була викликана танцями й досягла піка в 160 ударів на хвилину під час виконання пісні Ready For It?. Фани Свіфт виробили приблизно 80 кВт енергії під час цієї пісні.

Пісні Shake It Off і Cruel Summer також змусили землю рухатися, але детектори тремтіли навіть під час чотирихвилинних оплесків пісні Champagne Problems.

«Дивовижно, що ми змогли дистанційно виміряти реакцію тисяч відвідувачів концертів за допомогою наших даних. Можливість досліджувати сейсмічну активність, спричинену явищами іншого роду, викликала захоплення», — поділився сейсмолог BGS Каллум Гаррісон.

Рух було виявлено на двох станціях моніторингу, найдальша з яких знаходилася на відстані 6 км від місця концерту в офісі BGS в університеті Геріот Ватт. Однак експерти уточнили, що рух, викликаний концертом, навряд чи відчув хтось ще, крім тих, хто перебував у безпосередній близькості.

Напередодні цих трьох шоу кількість туристів, які прибули в місто на концерт зірки, спричинила серйозну нестачу житла. Через це зі столиці Шотландії почали виселяти безхатьків. Зазвичай безпритульним в Единбурзі пропонують тимчасове житло, зокрема готелі. Концерти Свіфт істотно посилили конкуренцію за готельні номери.