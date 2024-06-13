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Країни G7 домовилися про виділення Україні $50 млрд з прибутків від заморожених активів РФ

Про це повідомляє AFP.

У виданні зазначають, що таку інформацію надала Франція.

«Лідери G7 погодилися розблокувати 50 млрд доларів для України до кінця 2024 року», — йдеться у повідомленні.

13 июня, 2024 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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