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США підпишуть безпекову угоду з Україною у четвер на саміті G7 в Італії Країни G7 закличуть Китай припинити допомагати РФ у війні проти України » Країни G7 домовилися про виділення Україні $50 млрд з прибутків від заморожених активів РФ Країни Великої сімки погодились виділити для України $50 млрд з прибутків від заморожених активів РФ Про це повідомляє AFP. У виданні зазначають, що таку інформацію надала Франція. «Лідери G7 погодилися розблокувати 50 млрд доларів для України до кінця 2024 року», — йдеться у повідомленні.