Країни G7 закличуть Китай припинити допомагати РФ у війні проти України

Про це йдеться у проєкті заяви саміту G7, пише Bloomberg.

Лідери G7 звинувачують Китай у наданні Росії технологій і деталей, які використовуються для озброєння, що допомагає РФ обходити торговельні обмеження Великої сімки на ці товари. Зазначається, що заборонені матеріали часто потрапляють до Росії через треті країни, або мережі посередників.

Крім того, G7 закликатиме Китай підштовхнути Росію до виведення військ з України та підтримати справедливий світ.

Також у виданні додали, що у межах зусиль з протидії обходу санкцій G7 і Європейський Союз найближчими днями запровадять нові обмеження.

Зокрема обговорюють націлення на банки в третіх країнах, які сприяють торгівлі, вимога, щоб компанії посилили перевірки своїх субпідрядників за кордоном, а також розширення обмежень на товари західних брендів, які все ще потрапляють до РФ.