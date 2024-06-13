Німеччина несподівано виступила проти нового пакету санкцій щодо Росії

Влада Німеччини затягує узгодженню нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це пише DPA з посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі.

Наголошується, що у Берліні незадоволені заходами проти експорту російського зрідженого природного газу, а також пропозицією посилити контроль за обходом антиросійських санкцій. Як з’ясувала агенція, уряд Німеччини захотів внести «деякі правки» до санкцій проти Москви.

Дипломати Єврокомісії зауважують, що «останнім часом виникає відчуття, що Німеччина стала новою Угорщиною».

За інформацією видання, Берлін вимагає повністю виключити із нових санкцій покарання для закордонних філій підприємств, які порушують санкційний режим проти Росії. Наголошується, що у Німеччині побоюються наслідків для німецьких компаній. Крім того, керівництво ФРН вважає, що європейські обмеження проти російської системи обміну фінансовою інформацією є надмірними.

Як пише Aussiedlerbote, зауваження Німеччини в основному стосуються заходів, покликаних ускладнити уникнення санкцій. Зокрема, уряд Німеччини наполягає на обмеженні або скасуванні запланованого закону про притягнення дочірніх компаній до відповідальності за порушення санкцій щодо постачання російським компаніям конкретних продуктів. Причиною, очевидно, є побоювання, що німецькі корпорації можуть зіткнутися з обвинуваченнями в обході санкцій.

Зокрема ЄС планує запровадити жорсткі санкції проти великих російських газових підприємств. За словами дипломатів, Європейська комісія особливо хоче перешкоджати використанню європейських портів, таких як порт Брюгге в Бельгії, для доставки російського зрідженого газу в треті країни.