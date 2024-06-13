США підпишуть безпекову угоду з Україною у четвер на саміті G7 в Італії

Сполучені Штати підтвердили готовність підписати двосторонню безпекову угоду з Україною під час саміту Групи семи в Італії.
Про це повідомив радник із національної безпеки США Джейк Салліван дорогою до Італії на зустріч лідерів G7, розмовляючи з журналістами на борту літака американського президента Air Force One.
«Ми оголосили торік, що кожна країна, по суті, візьме на себе зобов’язання домовитися про довгострокову двосторонню угоду з безпеки з Україною. На цей час 15 країн підписали свої угоди, і я радий повідомити, що наші переговори з Україною завершилися і підпишемо цю угоду завтра», – сказав Салліван.
Щодо змісту домовленостей, високопосадовець пояснив: «Вони (українці) не просили наших сил, щоб вступити в бій. Тому ця угода не містить жодних зобов’язань щодо використання наших сил для захисту України. Це запорука того, що ми забезпечимо захист України сьогодні та стримування майбутньої агресії, як казав президент минулого року».
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