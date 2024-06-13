США підпишуть безпекову угоду з Україною у четвер на саміті G7 в Італії

Сполучені Штати підтвердили готовність підписати двосторонню безпекову угоду з Україною під час саміту Групи семи в Італії.

Про це повідомив радник із національної безпеки США Джейк Салліван дорогою до Італії на зустріч лідерів G7, розмовляючи з журналістами на борту літака американського президента Air Force One.

«Ми оголосили торік, що кожна країна, по суті, візьме на себе зобов’язання домовитися про довгострокову двосторонню угоду з безпеки з Україною. На цей час 15 країн підписали свої угоди, і я радий повідомити, що наші переговори з Україною завершилися і підпишемо цю угоду завтра», – сказав Салліван.