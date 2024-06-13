Трамп зможе скасувати безпекову угоду, яку планують підписати Байден і Зеленський

Видання The Washington Post з посиланням на посадовців США пише, що оскільки 10-річна безпекова угода України і США, яку планують підписати Зеленський та Байден, не буде ратифікована Конгресом, то будь-який наступний президент Сполучених Штатів зможе її скасувати — The Washington Post

Президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден планують у четвер підписати 10-річну угоду про безпеку, яка зобов’яже Вашингтон надати Києву широкий спектр військової допомоги.

Угода має на меті зобов’язати майбутні адміністрації США підтримувати Україну.

Вона стане основою для довгострокових зусиль Сполучених Штатів, спрямованих на допомогу в розвитку українських збройних сил.

Водночас офіційні особи визнали, що Дональд Трамп або будь-який інший майбутній президент країни може вийти з юридично зобов’язуючої виконавчої угоди, оскільки вона не є договором і не буде ратифікована Конгресом.