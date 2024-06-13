У Міноборони Німеччини заявили, що віддають Україні 25% своїх систем Patriot

Німеччина передає Україні, з урахуванням третьої системи ППО Patriot, яка буде доставлена незабаром, чверть власного запасу цих озброєнь — міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед початком зустрічі міністрів країн НАТО в Брюсселі, «Укрінформ«, «Європейська правда»

Міністр зауважив, що Німеччина передає Україні ще одну систему Patriot і таким чином забезпечує для України загалом 3 системи.

«Це чверть наших власних запасів таких систем, вже не має можливості передати ще. Інші, напевно, можуть віддати по одній», – сказав Пісторіус.

Він нагадав, що Німеччина запустила ініціативу з посилення ППО України, яка вже має певні успіхи, але є куди рухатися.

За словами Пісторіуса, Німеччина також забезпечує навчання управлінню Patriot і передає ракети до них, зокрема днями було передано 32 такі ракети, ще 68 будуть доставлені ближчими днями та тижнями.