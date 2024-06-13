У Пентагоні назвали тему, яка буде однією з ключових на 23 засіданні «Рамштайну»

Про це вона заявила під час брифінгу.

Відповідаючи на запитання щодо того, коли США планують поставити нову систему Patriot в Україну, Сінгх заявила, що немає жодних коментарів. Втім, за її словами, міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання «Рамштайну», наголошуватиме на тому, що ППО є пріоритетом для України: чи у вигляді систем Patriot, чи в інших формах.

«І я впевнена, що це буде темою для обговорення на засіданні Контактної групи з питань оборони України. Не будемо випереджати секретаря і наразі не маємо жодних анонсів, але ми обов’язково будемо тримати вас в курсі, якщо з’являться якісь інші додаткові президентські пакети допомоги», — сказала вона.

Сінгх додала, що міністр оборони США вже вирушив до Бросселя для участі у «Рамштайні» та засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО, яке відбудеться 14 червня в штаб-квартирі НАТО.