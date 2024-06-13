Українські сили намагаються послабити російську ППО перед отриманням F-16

Українські війська докладають зусиль, щоб послабити російську протиповітряну оборону − у разі успіху це може дозволити Україні більш ефективно використовувати пілотовану авіацію в довгостроковій перспективі, вважає Інститут вивчення війни.

Аналітики ISW нагадують, що в ніч з 11 на 12 червня українські війська завдали ударів по одній батареї С-300 і двох батареях С-400 поблизу окупованих Бельбека і Севастополя у Криму.

Інститут вивчення війни також підкреслює, що на геолокаційних знімках, опублікованих 12 червня, видно пошкоджені і знищені російські засоби С-300 на північ від окупованої Євпаторії і знищену російську радіолокаційну систему С-400 на південь від окупованого Джанкоя − тож це підтверджує повідомлення українського Генштабу від 10 червня про удари по російських засобах ППО в цих районах.

«Деякі російські джерела припускають, що українські війська використовували ATACMS під час удару 11-12 червня, хоча ISW не може підтвердити, які саме системи використовували українські війська», − йдеться в повідомленні.

Також аналітики згадують, що засновник спецпідрозділу Kraken Головного управління розвідки України Костянтин Немічев підтвердив 12 червня, що українські сили використовували HIMARS для знищення чотирьох російських систем С-300 у Бєлгородській області.

Повідомляється, що знищення російських систем ППО в Бєлгородській області спонукало російське командування перекинути на цю територію засоби ППО з Криму, а це у свою чергу погіршило протиповітряну оборону на тимчасово окупованому півострові.