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Уряд виділив 2,5 млрд грн для відновлення енергосистеми Харківщини

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Це будуть кошти на відновлення енергосистеми регіону, міста, на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів», — написав Шмигаль.

Він додав, що уряд на центральному рівні продовжує активні заходи з децентралізації енергосистеми. За його словами, в основі цього плану два принципи: перший — це доступність енергообладнання для людей, ОСББ, громад та бізнесу, другий — це спрощення підключення та експлуатації цього енергообладнання.

13 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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