Велика Британія розширила санкції проти Росії Вплив чіп-тюнінга Steinbauer на продуктивність і безпеку двигунів » Уряд виділив 2,5 млрд грн для відновлення енергосистеми Харківщини Уряд 13 червня виділив Харкову та області 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми регіону Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. «Це будуть кошти на відновлення енергосистеми регіону, міста, на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів», — написав Шмигаль. Він додав, що уряд на центральному рівні продовжує активні заходи з децентралізації енергосистеми. За його словами, в основі цього плану два принципи: перший — це доступність енергообладнання для людей, ОСББ, громад та бізнесу, другий — це спрощення підключення та експлуатації цього енергообладнання.