Венгрия согласилась не блокировать поддержку Украины со стороны НАТО

Венгрия согласилась не накладывать вето на поддержку Украины со стороны НАТО, но премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет предоставлять ни средств, ни военного персонала для совместных усилий по оказанию помощи.

«На сегодняшней встрече Венгрия ясно дала понять, что она не хочет блокировать решения в НАТО, которые… разделяют и отстаивают другие государства-члены», – заявил Орбан журналистам после переговоров в Будапеште с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Я попросил генерального секретаря четко дать понять, что все военные действия за пределами территории НАТО могут носить только добровольный характер, в соответствии с правилами НАТО и нашими традициями, – сказал Орбан, который пытается взять на себя миротворческую роль. – Венгрия получила необходимые нам гарантии».

Столтенберг подтвердил, что Венгрия не будет принимать участие в планах НАТО.

«Я принимаю эту позицию», – сказал генеральный секретарь альянса.