Вісім очільників МЗС країн ЄС закликали обмежити пересування російських дипломатів

Про це йдеться в листі очільників МЗС до глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля, з яким ознайомилось Reuters.

Серед підписантів листа міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Чехії, Данії, Нідерландів, Польщі та Румунії.

«Вільне пересування власників російських дипломатичних і службових паспортів, акредитованих в одній державі перебування, по всій Шенгенській зоні полегшує зловмисну діяльність», — йдеться у листі.

Водночас очільники МЗС заявили, пропаганда, розвідка «або навіть підготовка саботажних актів є основним робочим навантаженням для великої кількості російських «дипломатів» в ЄС». Вони додають, хоч і висилка є важливою, проте загроза залишається.

«Ми вважаємо, що ЄС повинен суворо дотримуватися принципу взаємності і обмежити пересування членів російських дипломатичних місій та членів їхніх сімей лише територією держави їхньої акредитації», — висловились у листі всім глав МЗС ЄС.

Також на думку авторів звернення, такий захід «значно звузить оперативний простір» для агентів РФ.