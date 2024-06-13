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За найгіршим сценарієм, взимку світла в українців може не бути по 20 годин — BBC

Якщо Росія продовжить повітряні атаки по електростанціях в Україні, то, за найгіршим сценарієм, взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики й опалення.

Про це повідомляє BBC з посиланням на дані ДТЕК

Зазначається, що частково проблема полягає в тому, що українські теплові та гідроелектростанції важко і дорого ремонтувати. Як вказали в «Укренерго», на ремонт деяких із них знадобляться роки, а інші, можливо, ніколи не вдасться відновити.

Одним із наслідків тривалих перебоїв зі світлом в Україні є те, що після відновлення подавання електроенергії люди одночасно вмикають усі свої електроприлади, що призводить до пожеж, розповіли BBC у ДСНС.

13 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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