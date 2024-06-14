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Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1250 військових

Про це 14 червня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 524 060 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 7936 (+8) од,
  • бойових броньованих машин — 15 234 (+26) од,
  • артилерійських систем – 13 818 (+48) од,
  • РСЗВ – 1101 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 849 (+3) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 097 (+22) од,
  • крилатих ракет ‒ 2286 (+1) од,
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 854 (+60) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2310 (+16) од.
14 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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