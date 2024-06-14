Українська ППО вночі знищила 24 із 31 повітряних цілей РФ НАТО схвалив план розширення підтримки Україні після зняття вето Орбана » Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1250 військових Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1250 військових. Українські сили також ліквідували 48 артсистем і 8 танків Про це 14 червня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 524 060 (+1250) осіб,

танків ‒ 7936 (+8) од,

бойових броньованих машин — 15 234 (+26) од,

артилерійських систем – 13 818 (+48) од,

РСЗВ – 1101 (+2) од,

засобів ППО ‒ 849 (+3) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 097 (+22) од,

крилатих ракет ‒ 2286 (+1) од,

кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 854 (+60) од,

спеціальної техніки ‒ 2310 (+16) од.