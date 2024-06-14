Чи можуть США підготувати достатньо українських пілотів F-16 відповіли у Пентагоні

США зосереджені на тому, щоб Україна отримала сучасні винищувачі F-16 вже цього літа, й американські сили зосереджені не лише на тренуванні українських пілотів, а й на підготовці техперсоналу та інших аспектах цього питання.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун під час пресконференції після засідання контактної групи з оборонної допомоги України «Рамштайн».

Він нагадав, що США є лише одним із лідерів цієї авіаційної коаліції, адже окрім Вашингтона, питанням F-16 займається низка союзних Україні держав.

«Можливості для тренування існують — як у Сполучених Штатах, так і у деяких наших партнерів по цій коаліції. І ми продовжимо працювати з ними», — так Браун відповів на запитання журналістки про те, чи дійсно Україна має 30 пілотів, готових розпочати навчання на F-16, однак тренувальні центри у США не мають можливості їх підготувати.

Нагадаємо, раніше видання Politico писало, що Україна повідомляє, що має 30 пілотів, які можуть негайно почати навчання у США, але у центрі підготовки в Аризоні можуть прийняти лише 12 українців, Данія припиняє навчання на цих винищувачах, а тренувальний центр у Румунії ще не готовий. При цьому США продовжують виконувати навчальні програми для пілотів з інших країн, які були заплановані та оплачені цими державами для переходу їхніх повітряних сил на F-16.

Браун зазначив, що потрібно не лише підготувати льотчиків, а й навчити технічний персонал. «Ми працюємо в наполегливо, щоб переконатися, що в Україні є те, що їм потрібно. І мета полягає в тому, щоб вони отримали це цього літа», — додав він.