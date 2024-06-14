Кемерон запропонував затримувати танкери, які нелегально перевозять російську нафту

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Очільник британського МЗС підкреслив, що його держава тісно співпрацює з європейськими країнами, зокрема у питаннях запровадження санкцій проти компаній Росії та осіб, які допомагають РФ підтримувати війну в Україні.

«Ми також будемо полювати на флот-привид, який нелегально перевозить російську нафту по всьому світу: щоразу, коли вони наближатимуться до італійського порту, я хочу бути впевненим, що вони будуть заблоковані. Ми покажемо Путіну, що ми повністю підтримуємо Україну: ми будемо полювати за грошима, за нафтою, ми зупинимо газ, ми зупинимо кораблі, ми зробимо все можливе, щоб зупинити російську військову машину і показати Путіну безглуздість його дій», — наголосив Кемерон.