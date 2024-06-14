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КНДР передала Росії майже 5 млн артснарядів

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg.

Шін Вонсік сказав, що Сеул виявив щонайменше 10 тис. транспортних контейнерів, які відправляються з Північної Кореї до Росії, в яких може бути 4,8 млн артилерійських снарядів, подібних до тих, які російська армія використовує для бомбардування України.

«Очікується, що Путін буде прагнути до більш тісної співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо щодо військових поставок, таких як артилерійські снаряди, які необхідні, щоб скористатися шансом на перемогу», — сказав Шін.

Він додав, що КНДР відправила десятки балістичних ракет, щоб допомогти Путіну атакувати Україну.

14 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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