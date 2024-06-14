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Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

Про це йдеться на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Німеччина надала Україні матеріально-технічні засоби зі складів Збройних сил ФРН на суму близько 5,2 мільярда євро за оціночною вартістю заміщення.

До нового пакету допомоги від Німеччини ввійшли: 

  • 20 бойових машин піхоти MARDER із запасними частинами та боєприпаси до них
  • 10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них
  • система ППО середнього радіуса дії IRIS-T SLM
  • система ППО малого радіуса дії IRIS-T SLS
  • 3 реактивних артилерійських системи HIMARS
  • два мостоукладачі BEAVER
  • дві броньовані інженерні машини Dachs
  • броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2
  • 4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами
  • 16 паливозаправників.

Крім того, новий пакет допомоги міститиме боєприпаси, стрілецьку зброю та 4 млн набоїв, засоби для розмінування та знешкодження снарядів, човни, три системи AMPS для захисту гелікоптерів, а також IT-обладнання.

14 июня, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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