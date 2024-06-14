Орбан заявив, що Судом ЄС керує Сорос

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після рішення Суду ЄС накласти штраф на його країну за невиконання правил прийому мігрантів заявив, що цим судом керує американський мільярдер Джордж Сорос.

Про це він сказав у п’ятницю в традиційному інтерв’ю державному радіо, його цитує Telex, пише «Європейська правда».

Орбан заявив, що вирок, який він напередодні розкритикував, «виніс суд Джорджа Сороса». Нагадаємо, Суд ЄС наказав оштрафувати Угорщину на 200 мільйонів євро плюс 1 мільйон євро щодня за кожен день зволікання у зв’язку з невиконанням рішення Суду.

«У Сороса є план, він його оголосив, він ніколи не приховував його, він сам його написав», – сказав глава угорського уряду.

Говорячи про ЄС, Орбан зазначив, що між Брюсселем і Угорщиною триває «стара війна». Він заявив, що вимога Брюсселя щодо міграції полягає в тому, щоб «впустити їх (мігрантів)», в той час як він «наполягає на тому, що угорці повинні мати право голосу щодо того, з ким ми живемо».

Орбан сказав, що зараз він намагається з’ясувати, «як вирішити це таким чином, щоб це було більш болючим для них, ніж для нас».

Він також підкреслив, що сума штрафу, згадана у вироку, – це «величезна сума» – це більше грошей, ніж «світ коли-небудь бачив». За його словами, він волів би розподілити ці кошти між сім’ями або пенсіонерами, але, не може цього зробити «через Брюссель».

Рішення Суду ЄС 13 червня стосується давнього рішення ще від грудня 2020 року, у якому Суд визначив, що Угорщина не виконує процедури ЄС щодо міжнародного захисту та повернення громадян третіх країн, які перебувають на території ЄС нелегально.

У новому рішенні Суд ЄС встановив, що Угорщина не вжила достатніх заходів для виконання рішення 2020 року щодо трьох пунктів – доступу до процедури міжнародного захисту для шукачів притулку, права залишатись в країні до остаточного відхилення заявки і щодо повернення осіб з нелегальним перебуванням.