Росія заявила про можливу передачу ядерної зброї КНДР

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що ця заява є продовженням російського ядерного шантажу з урахуванням нової тактики — тепер РФ погрожує не застосуванням цієї зброї, а передачею її ворожим до Заходу державам.

Також росіяни намагаються «зіграти на чутливому для американців питанні ядерної загрози з боку КНДР». Метою цієї інформаційної кампанії є підірвати зусилля щодо політичної та військової підтримки України з боку партнерів.

«Насправді західна спільнота вже зрозуміла, що погрози РФ є лише блефом, тому шантаж більше не працює. А залучаючи Північну Корею до своєї пропагандистської гри проти Заходу, Росія свідомо обирає собі місце на геополітичній шахівниці світу в когорті ядерних терористів та країн-ізгоїв», — йдеться у повідомленні.