Суд заборонив 8 проросійських організацій Медведчука в Україні, які готували держпереворот 2022 року

Про це повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців, представники цих «громадських організацій» планували державний переворот в Україні у 2022 році. Його хотіли синхронізувати з початком повномасштабного вторгнення Росії.

Зазначається, що ці організації мали ініціювати проведення в Києві так званих «національних зборів». Під час «з’їзду» вони планували оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо «відсторонення від влади».

«У разі відмови — зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави. Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад півтисячі озброєних осіб», — йдеться в повідомленні.