Українська ППО вночі знищила 24 із 31 повітряних цілей РФ

Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що всього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу — 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БПЛА, а саме:
- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555,
- 3 балістичні ракети «Іскандер-М»,
- аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»,
- 17 ударних БПЛА типу Shahed-131/136.
«До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.
Так, українські сили ППО працювали у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях та збили 24 повітряні цілі:
- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555,
- 17 ударних безпілотників.
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