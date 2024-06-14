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Українська ППО вночі знищила 24 із 31 повітряних цілей РФ

Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що всього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу — 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БПЛА, а саме:

  • 10 крилатих ракет Х-101/Х-555,
  • 3 балістичні ракети «Іскандер-М»,
  • аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»,
  • 17 ударних БПЛА типу Shahed-131/136.

«До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.

Так, українські сили ППО працювали у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях та збили 24 повітряні цілі:

  • 7 крилатих ракет Х-101/Х-555,
  • 17 ударних безпілотників.
14 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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