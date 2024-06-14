Росія заявила про можливу передачу ядерної зброї КНДР Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1250 військових » Українська ППО вночі знищила 24 із 31 повітряних цілей РФ У ніч проти 14 червня російська окупаційна армія запустила по території України 31 повітряну ціль. Українські сили ППО знищили 7 ракет і 17 безпілотників Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук. Зазначається, що всього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу — 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БПЛА, а саме: 10 крилатих ракет Х-101/Х-555,

3 балістичні ракети «Іскандер-М»,

аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»,

17 ударних БПЛА типу Shahed-131/136. «До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України», — йдеться у повідомленні. Так, українські сили ППО працювали у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях та збили 24 повітряні цілі: 7 крилатих ракет Х-101/Х-555,

17 ударних безпілотників.