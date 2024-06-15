Військові сили США знищили кілька радарів та БПЛА хуситів у Червоному морі «Вік — це лише число»: Байден іронічно привітав Трампа з днем народження » Понад 1000 окупантів, 20 танків і 37 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила ще 1090 солдатів і десятки одиниць техніки. З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 525 тисяч окупантів Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 525 150 (+1090) осіб,

танків ‒ 7956 (+20) од,

бойових броньованих машин — 15 263 (+29) од,

артилерійських систем – 13 855 (+37) од,

РСЗВ – 1103 (+2) од,

засобів ППО ‒ 853 (+4) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 148 (+51) од,

крилатих ракет ‒ 2293 (+7) од,

кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 911 (+57) од,

спеціальної техніки ‒ 2322 (+12) од.