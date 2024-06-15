За 0,305 секунди: японський робот встановив новий світовий рекорд зі складання кубика Рубіка США звинуватили РФ у спробі використати Радбез ООН, щоб відвернути увагу світу від Саміту миру » Румунія не пустить Росію та Білорусь на сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ Міністерство закордонних справ Румунії заявило, що делегація Росії та Білорусі не будуть допущені до участі у щорічній сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка відбудеться в Румунії з 29 червня по 3 липня Про це інформує News.ro. «Рішення румунської сторони ґрунтується на відомій і послідовній позиції Румунії щодо Російської Федерації в контексті триваючої агресивної війни проти України», — заявив речник румунського зовнішньополітичного відомства Раду Філіп. За словами, деякі члени російської делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ «також є мішенню обмежувальних заходів на рівні Європейського Союзу». «Рішення стосується також Білорусі, яка підтримує війну, розв’язану Російською Федерацією», — додав дипломат.