США звинуватили РФ у спробі використати Радбез ООН, щоб відвернути увагу світу від Саміту миру

Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд на засіданні Радбезу, скликаного Росією напередодні Глобального саміту миру щодо України.

За його словами, такими намірами Росії можна пояснити скликання країною-агресором Радбезу ООН на 14 червня — саме напередодні мирного Саміту щодо України.

«Не дивно, що Росія скликала сьогоднішню зустріч за день до прибуття десятків країн до Швейцарії на Саміт миру. Сьогоднішнє засідання – це прозора спроба РФ відвернути світ та звинуватити в тому, що відбувається в Україні, кого завгодно, але тільки не себе», — вважає американський дипломат.

Він наголосив, що Росія хоче, аби світ повірив у те, що саме намагання України захистити себе є справжньою перешкодою для миру. Представник США додав, що РФ намагається зміцнити зв’язки з країнами, які відверто ігнорують міжнародне право та статут ООН.

Вуд зокрема нагадав, що РФ отримала від КНДР десятки балістичних ракет та понад 11 тисяч контейнерів з боєприпасами. Також, за його словами, РФ поглибила військові відносини з Іраном, закуповуючи безпілотники, та хоче придбати балістичні ракети.

Крім того, за словами Вуда, значну роль у підтримці РФ грає Китай — «шляхом поставок значної кількості верстатів, мікроелектроніки, оптики, а також техніки для БПЛА та крилатих ракет. Ці матеріали заповнюють критичні прогалини в оборонному виробничому циклі Росії».

Дипломат закликав усі країни припинити військову співпрацю з Росією: «Ми закликаємо всі країни припинити військову співпрацю з Росією, яка підтримує її агресивну війну проти України».

«Участь міжнародної спільноти у майбутньому Саміті з питань миру в Україні, який прийматиме Швейцарія, матиме вирішальне значення для підтримки нашої спільної мети: підтримання міжнародного миру і безпеки», — наголосив Вуд.