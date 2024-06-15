У Празі затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної української дівчинки в Німеччині

Станом на 14 червня одного з підозрюваних 33-річного уродженця Молдови Андрія, колишнього хлопця матері дівчинки, затримали у Празі, передає 24 канал.

Другий підозрюваний — 55-річний українець Геннадій, який був сусідом сім’ї дівчинки, пише видання Bild.

У виданні кажуть, що незадовго до загибелі Валерія казала, що її переслідував дорослий чоловік. Геннадій хотів стосунків із матір’ю дівчини, але отримав відмову. За даними видання, після цього він обіцяв «зруйнувати їй життя».

Пізніше у Bild повідомили, що Геннадій зв’язався з журналістами, і спростував підозри. Він показав штампи в паспорті, чек, та зазначив, що всі останні дні був у Стамбулі, де проходив лікування у стоматолога.