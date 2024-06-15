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«Вік — це лише число»: Байден іронічно привітав Трампа з днем народження

Допис із привітанням Байден поширив у соцмережі X.

«Із 78-річчям, Дональде. Прийміть це від одного старого іншому: Вік — це лише число. А ось вибори — це вибір», — написав чинний президент США.

До свого привітання Байден прикріпив відео, у якому порівнював свої досягнення з діями Трампа, які обурили більшість демократів. Зокрема, в одному з кадрів показується, що Трамп пообіцяв бути диктатором, а Байден цього не робив.

Крім того, як пише Independent, республіканці в Конгресі подарували Трампу торт із 47 свічками, демонструючи надію, що він стане 47-м президентом США в листопаді.

Зазначається, що Трамп святкуватиме день народження у своєму фан-клубі Club 47 USA у Вест-Палм-Біч. Щоб відвідати захід, гості повинні заплатити від 35 до 60 доларів за вхід. Близько п’яти тисяч квитків уже розпродано, проте невідомо, на що саме будуть спрямовані кошти від святкування.

15 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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