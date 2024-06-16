МОК допустив 25 «нейтральних» спортсменів з РФ та Білорусі на Олімпіаду-2024

Про це йдеться на сайті МОК.

Комітет загалом перевірив спортсменів з таких видів спорту: велоспорт, стрибки на батуті, важка атлетика, боротьба та тхеквондо.

З 42 ліцензій для участі «нейтральних спортсменів» МОК задовольнив 25. Ще 17 ліцензій не були підтверджені після перевірки.

Перший перелік спортсменів, які отримали допуск до змагань у нейтральному статусі, містить 14 росіян у таких категоріях: боротьба, велоспорт та стрибки на батуті. З Білорусі на Олімпіаду вирушать 11 спортсменів у категоріях: боротьба, велоспорт, важка атлетика та стрибки на батуті.