«Я вирішу це питання до того, як зайду в Білий дім»: Трамп розкритикував обсяги допомоги США Україні » Сили оборони за добу ліквідували 6 бронемашин, 58 артсистем і понад 1100 військових армії РФ Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на фронті в Україні щонайменше 1160 військових і десятки одиниць своєї техніки Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 526 310 (+1160) осіб,

танків ‒ 7956 (+0) од,

бойових броньованих машин — 15 269 (+6) од,

артилерійських систем – 13 913 (+58) од,

РСЗВ – 1104 (+1) од,

засобів ППО ‒ 853 (+0) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 159 (+11) од,

крилатих ракет ‒ 2296 (+3) од,

кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 967 (+56) од,

спеціальної техніки ‒ 2325 (+3) од.