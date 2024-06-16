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Сили оборони за добу ліквідували 6 бронемашин, 58 артсистем і понад 1100 військових армії РФ

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 526 310 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 7956 (+0) од,
  • бойових броньованих машин — 15 269 (+6) од,
  • артилерійських систем – 13 913 (+58) од,
  • РСЗВ – 1104 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 853 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 159 (+11) од,
  • крилатих ракет ‒ 2296 (+3) од,
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 967 (+56) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2325 (+3) од.
16 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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