«Я вирішу це питання до того, як зайду в Білий дім»: Трамп розкритикував обсяги допомоги США Україні

Про це він заявив на передвиборчому заході у Детройті, фрагменти якого ширяться в X.

Трамп обурюється, що запити України про допомогу «ніколи не припиняються».

«Зеленський, можливо, найкращий агент із продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щоразу, як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів», – неодноразово наголосив експрезидент.

Водночас Трамп зауважив, що йому «подобається Зеленський» через те, як він вчинив під час скандалу, що спричинив першу спробу імпічменту Трампа.