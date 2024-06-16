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«Я вирішу це питання до того, як зайду в Білий дім»: Трамп розкритикував обсяги допомоги США Україні

Про це він заявив на передвиборчому заході у Детройті, фрагменти якого ширяться в X.

Трамп обурюється, що запити України про допомогу «ніколи не припиняються».

«Зеленський, можливо, найкращий агент із продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щоразу, як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів», – неодноразово наголосив експрезидент.

Водночас Трамп зауважив, що йому «подобається Зеленський» через те, як він вчинив під час скандалу, що спричинив першу спробу імпічменту Трампа.

16 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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