Зеленський назвав три пункти, на яких буде зосереджений Глобальний саміт миру

Про це він заявив під час виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

«Ми повинні зупинити цю війну, спираючись на статут ООН, повагу до міжнародного права, справедливі інтереси українського народу та ідею незаперечної цінності людського життя. Життя, а не війни. Зараз ми сфокусуємося на трьох пунктах… на тому, що є корисним для усіх у світі, без винятку», — наголосив президент

Першим пунктом, за словами Зеленського, є радіаційна та ядерна безпека. Другий — продовольча безпека. А третій — це звільнення полонених і депортованих осіб.

«Ми сфокусуємося на цих першочергових пунктах Формули миру, і у процесі роботи над ними ми можемо досягти угоди та створити план дій для кожного пункту Формули миру. Тому цей інавгураційний Саміт миру включає три панелі, на яких кожна країна, що бере участь у саміті може показати своє лідерство», — зауважив він.

Крім того, Зеленський висловив готовність працювати над усіма пропозиціями та ідеями для досягнення миру.