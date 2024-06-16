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Зеленський назвав три пункти, на яких буде зосереджений Глобальний саміт миру

Про це він заявив під час виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

«Ми повинні зупинити цю війну, спираючись на статут ООН, повагу до міжнародного права, справедливі інтереси українського народу та ідею незаперечної цінності людського життя. Життя, а не війни. Зараз ми сфокусуємося на трьох пунктах… на тому, що є корисним для усіх у світі, без винятку», — наголосив президент

Першим пунктом, за словами Зеленського, є радіаційна та ядерна безпека. Другий — продовольча безпека. А третій — це звільнення полонених і депортованих осіб.

Крім того, Зеленський висловив готовність працювати над усіма пропозиціями та ідеями для досягнення миру.

16 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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