 
«  
  »

КМІС: третина українців підтримує нові норми мобілізації, половина – ні

Серед українців немає вираженого ставлення до закону про вдосконалення мобілізації, водночас серед опитаних соціологами більше тих, хто його не підтримує —  результати опитування КМІС в рамках проєкту «Mobilise», проведеного 26 травня-1 червня

Соціологи зазначають, що серед українців немає вираженого ставлення до закону про мобілізацію (що, вочевидь, є наслідком розуміння, що країна потребує вдосконалення процедур рекрутингу, власних страхів та стурбованостей, а також того, що сам закон охоплює різні сфери).

Так, респондентів просили висловити згоду чи незгоду з твердженням «Я підтримую новий закон про мобілізацію». 34% респондентів погодилися (скоріше або повністю) з таким твердженням.

Водночас 20% скоріше не погодилися, а 32% зовсім не погодилися (і ще 14% не відповіли на запитання).

«Варто підкреслити, що незгода з твердженням не є тотожною тому, що люди виступають проти (і тим більше не є свідченням ставлення до потреби самої мобілізації чи потреби давати відсіч ворогу). Безумовно, частина з тих, хто не згоден, є саме противниками. Водночас ще частина може не погоджуватися лише з окремими складовими закону або мати стримане, нейтральне ставлення».

17 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  