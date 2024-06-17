КМІС: третина українців підтримує нові норми мобілізації, половина – ні

Серед українців немає вираженого ставлення до закону про вдосконалення мобілізації, водночас серед опитаних соціологами більше тих, хто його не підтримує — результати опитування КМІС в рамках проєкту «Mobilise», проведеного 26 травня-1 червня

Соціологи зазначають, що серед українців немає вираженого ставлення до закону про мобілізацію (що, вочевидь, є наслідком розуміння, що країна потребує вдосконалення процедур рекрутингу, власних страхів та стурбованостей, а також того, що сам закон охоплює різні сфери).

Так, респондентів просили висловити згоду чи незгоду з твердженням «Я підтримую новий закон про мобілізацію». 34% респондентів погодилися (скоріше або повністю) з таким твердженням.

Водночас 20% скоріше не погодилися, а 32% зовсім не погодилися (і ще 14% не відповіли на запитання).

«Варто підкреслити, що незгода з твердженням не є тотожною тому, що люди виступають проти (і тим більше не є свідченням ставлення до потреби самої мобілізації чи потреби давати відсіч ворогу). Безумовно, частина з тих, хто не згоден, є саме противниками. Водночас ще частина може не погоджуватися лише з окремими складовими закону або мати стримане, нейтральне ставлення».