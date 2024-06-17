Мультфільм від Pixar «Думками навиворіт 2» побив рекорди касових зборів

Про це повідомляє BBC.

За даними кінокомпанії Disney, цей мультфільм став найуспішнішим у світовому прокаті за всю історію анімаційних фільмів.

Продажі квитків у Північній Америці сягнули близько 155 млн доларів, випередивши «Дюну: Частина друга» з позиції лідера цьогорічних касових зборів за підсумками перших вихідних прокату.

Прем’єрний вікенд «Думками навиворіт 2» став навіть успішнішим, ніж перша його частина, яка зібрала 90 млн доларів у перші дні прокату, а згодом — 858 млн доларів у світовому прокаті.

Довідково: «Думками навиворіт 2» — перший сиквел оскароносного мультфільму 2015 року, який зосереджувався на емоціях молодої дівчини Райлі.

У першій частині фільму йшлося про такі почуття, як радість, страх і гнів, тоді як у другій — про заздрість і тривогу.