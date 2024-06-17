Повітряні сили: РФ намагається атакувати українські аеродроми, але навряд їм вдасться зірвати передачу F-16

Російські війська намагаються атакувати українські аеродроми, проте авіація ЗСУ продовжує виконувати завдання.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

За його словами, очевидним є те, що росіяни намагатимуться полювати на передані Україні винищувачі.

«І про те, що йому вдасться щось «дуже сильно зірвати» говорити не доводяться. Оскільки ми зараз бачимо, що ворог активно намагається атакувати наші аеродроми, проте ви бачите, що українська авіація продовжує виконувати завдання і досить успішно», — пояснив речник Повітряних сил.

Євлаш додав, що усі необхідні заходи для убезпечення літаків й забезпечення їх активного виконання завдань, буде вжито.