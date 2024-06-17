Прем’єр-міністр Ізраїлю розпустив воєнний кабінет

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розпустив свій воєнний кабінет у понеділок, повідомив ізраїльський посадовець. Це рішення було очікуваним після виходу з групи колишнього генерала Бенні Ганца.

Ганц приєднався до уряду єдності Нетаньягу в жовтні і на початку війни вимагав сформувати воєнний кабінет, а минулого тижня вийшов із нього. Без Ганца Нетаньягу розпустив групу.

У неділю ізраїльські військові оголосили, що почнуть денну 11-годинну «тактичну паузу» в бомбардуванні бойовиків ХАМАСу на півдні Гази, щоб збільшити доставку гуманітарної допомоги для голодуючих палестинців. У понеділок ця пауза, здавалося, тривала, незважаючи на деякі спорадичні бої, повідомляє Agence France-Presse.

Ізраїль заявив, що пауза в його наступі на півдні Гази дозволить вантажівкам з гуманітарною допомогою дістатися контрольованого Ізраїлем контрольно-пропускного пункту Керем Шалом, головного пункту, через який надходить допомога. Потім вантажівки можуть безпечно дістатись шосе і привезти продовольство та медичні засоби в інші частини Гази.

«Тактична пауза», оголошена військовими, стосується приблизно 12 кілометрів дороги в районі Рафаху, але не означає повного припинення вогню в Газі, на якому наполягає міжнародна спільнота, включаючи головного союзника Ізраїлю Сполучені Штати.

Ширше припинення вогню означатиме зупинку бойових дій по всій Газі на шість тижнів і закликає до звільнення більшої кількості заручників, яких утримує ХАМАС, в обмін на палестинців, ув’язнених Ізраїлем.

Однак немає жодних ознак прориву в переговорах про припинення вогню, що зайшли в глухий кут.

Іншою ознакою того, що бойові дії триватимуть, є те, що в неділю уряд прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу оголосив про продовження до 15 серпня, періоду, протягом якого він фінансуватиме розміщення в готелях та гостьових будинках жителів, евакуйованих із південних ізраїльських прикордонних міст поблизу Гази.

Обмежене припинення бойових дій, якщо воно настане, могло б допомогти палестинцям, потреби яких в допомозі зросли в останні тижні після вторгнення Ізраїлю в Рафах. Ізраїль заявив, що маршрут із південної частини Гази збільшить потік допомоги в інші частини Гази, включаючи Хан-Юніс, тимчасовий наметовий табір Мувасі та центральну Газу. Північна частина Гази, яка була першою мішенню війни, що триває дев’ятий місяць, отримує вантажі через контрольно-пропускний пункт на півночі.

Військові заявили, що пауза в неділю, яка починається з того, що мусульмани в Газі та інших країнах починають відзначати головне свято Курбан-Байрам, відбулася після обговорень з Організацією Об’єднаних Націй та міжнародними організаціями з надання допомоги.

Потік допомоги на південь Гази скоротився в той час, як потреби зростають. Понад мільйон палестинців, багато з яких уже були переміщеними особами, покинули Рафах після вторгнення, переселившись в інші частини південної та центральної частини Гази. Більшість зараз перебуває в наметових містечках, використовуючи траншеї як вбиральні, а стічні води течуть по вулицях.

Газа критично потребує додаткової допомоги, кажуть посадовці ООН. Згідно з даними гуманітарного офісу ООН, з 6 травня по 6 червня ООН отримувала в середньому 68 вантажівок допомоги на день. Це менше, ніж 168 вантажівок на день у квітні, і набагато менше 500 вантажівок на день, які, за словами груп допомоги, потрібні.

Нова домовленість має на меті зменшити потребу в координації поставок, забезпечуючи безперервне 11-годинне вікно щодня для в’їзду та виїзду вантажівок.

Але поки невідомо, чи забезпечить військо захист вантажівок з допомогою під час руху по шосе.

В ООН привітали рішення Ізраїлю зробити паузу у бойових діях і висловили надію, що «це призведе до подальших конкретних заходів Ізраїлю, щоб усунути давні перешкоди для суттєвої гуманітарної допомоги Газі».

Але обмежене припинення бойових дій викликало критику ультранаціоналістів в уряді Нетаньягу, які виступають проти припинення війни. Військові заявили, що бої не припиняються в решті південної частини Гази.

У неділю Ізраїль оприлюднив імена 11 солдатів, які загинули під час нападів у Газі, у тому числі одного, який помер від поранень, отриманих під час нападу минулого тижня. Таким чином, кількість солдатів, убитих з моменту початку наземного вторгнення Ізраїлю в Газу минулого року, становить 308.

ХАМАС убив 1200 людей під час терористичної атаки на Ізраїль 7 жовтня та взяв у заручники 250, повідомляє ізраїльська влада. Представники охорони здоров’я в підконтрольній ХАМАС Газі кажуть, що понад 37 000 палестинців загинули під час війни, число загиблих включає як цивільних осіб, так і учасників бойових дій.