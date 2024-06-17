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У Німеччині фіксують загострення нелегальної міграції «білоруським маршрутом»

Про це інформує Deutsche Presse-Agentur.

Так, за перші п’ять місяців поточного року федеральна поліція Німеччини зареєструвала 2215 мігрантів, які прибули до країни нелегальним шляхом.

Їх затримували на кордонах Німеччини з Польщею та Чеською Республікою. Ба більше, з кожним місяцем їхня кількість постійно зростала. Якщо в січні було лише 26 перехоплень, в лютому — 25, то в березні — 412, у квітні — 861, а в травні — 891.

Багато з нелегальних мігрантів на цьому маршруті намагаються потрапити до Німеччини після транзиту через Польщу і Чехію.

І це попри те, що Польща встановила 5,5-метровий паркан на кордоні з Білоруссю, оснащений камерами і охороною.

У Німеччині мігрантів розміщують у притулках, поки розглядаються їхні заяви про статус біженця.

Ще з 2021 року Європейський Союз звинувачує Білорусь у навмисному сприянні нелегальній міграції з охоплених кризою країн, переважно з Близького Сходу, шляхом надання їм віз і логістичної допомоги.

17 июня, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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