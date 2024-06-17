Україна «готує ґрунт» для ударів у Криму після прибуття винищувачів F-16

Західні експерти вважають, що якщо Україна і виграє війну з Росією, то це буде у тимчасово окупованому Криму. Нині українські Сили оборони завдають успішних ударів по російському озброєнню на півострові та атакують Кримський міст, щоб порушити логістику окупантів — Business Insider

Аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс вважає, що, націлившись на півострів, особливо на російські наземні системи протиповітряної оборони, Україна «готує ґрунт» для майбутніх повітряних ударів після прибуття винищувачів F-16.

«Крим вразливий. Росіяни мають відносно обмежений простір для маневру на півострові. А Путіну є що втрачати як у політичному, так і у військовому плані. Тому, якщо обмежена кількість винищувачів може мати реальний вплив, то саме тут і над Чорним морем, яке стає повністю доступним після того, як буде вирішена проблема з ППО в Криму«.

Раніше голова української розвідки Кирило Буданов повідомляв, що Росія передислокувала на півострів свою найсучаснішу систему протиповітряної оборони С-500.

Водночас старший науковий співробітник програми «Європа, Росія і Євразія» Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марія Снєгова заявила, що «Росія не може дозволити собі втратити Крим», бо це дасть Україні можливість використовувати «загрозу статусу Криму як розмінну монету в майбутніх переговорах».