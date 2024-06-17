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Українські захисники за добу знищили 2 танки, 14 артсистем і понад 1000 окупантів

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 527 390 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 7958 (+2) од,
  • бойових броньованих машин — 15 287 (+18) од,
  • артилерійських систем – 13 927 (+14) од,
  • РСЗВ – 1104 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 853 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 167 (+8) од,
  • крилатих ракет ‒ 2296 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 991 (+24) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2337 (+12) од.
17 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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