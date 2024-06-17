У Німеччині фіксують загострення нелегальної міграції «білоруським маршрутом» Об’єднані Арабські Емірати заявили про намір укласти угоду про партнерство з Україною » Українські захисники за добу знищили 2 танки, 14 артсистем і понад 1000 окупантів Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1080 військових і десятки одиниць техніки російської окупаційної армії Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 527 390 (+1080) осіб,

танків ‒ 7958 (+2) од,

бойових броньованих машин — 15 287 (+18) од,

артилерійських систем – 13 927 (+14) од,

РСЗВ – 1104 (+0) од,

засобів ППО ‒ 853 (+0) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 167 (+8) од,

крилатих ракет ‒ 2296 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 991 (+24) од,

спеціальної техніки ‒ 2337 (+12) од.