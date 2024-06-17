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«Уже не той ефект»: у ВМС пояснили, чи вплине на хід війни знищення Кримського мосту

Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами речника ВМСУ, росіяни вже майже не використовують міст для військової логістики.

Плетенчук також додав, що Кримський міст несе менше чверті загального навантаження, а решта йде по поромній переправі, по якій нещодавно було завдано удару.

«Тому цей міст уже такого тактично-стратегічного значення не має після тих пошкоджень, які він отримав внаслідок спільної операції СБУ і ВМС з атакою дронів», — підкреслив представник Військово-Морських сил ЗСУ.

17 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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