Вибух на полігоні в Чехії: один військовий загинув

Збройні сили Чехії повідомили про смерть одного з військових, поранених у результаті вибуху на полігоні в районі міста Лібава на сході країни.

Про це, як пише «Європейська правда», йдеться в повідомленні чеської армії у X (Twitter).

Як уточнили чеські Збройні сили, один кадровий військовий в результаті інциденту на полігоні загинув, а ще семеро солдатів і один цивільний працівник були доставлені до військово-навчального госпіталю в Оломоуці.

«Сім’ї поранених і загиблого солдата були повідомлені. Ми будемо інформувати громадськість про подальший розвиток подій, а наразі просимо набратися терпіння», – додали там.

Чеська поліція раніше в понеділок повідомила про нещасний випадок з вибухом боєприпасу на одному з військових полігонів.